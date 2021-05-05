Индийский вариант коронавируса - с двойной мутацией. Он чрезвычайно опасен и стал причиной катастрофы?

В индийском варианте коронавируса В.1.617 выявлены сразу две мутации шиповидного белка — той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма — E 484Q и L452R. Каждая из этих мутаций в отдельности известна уже давно: E484Q схожа с E484K, которая была обнаружена в британском, южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса. Мутация L452R обнаружена в калифорнийском варианте CAL.20. C. Но в Индии обе эти мутации появились одновременно, поэтому речь идет о "двойной мутации".

Двойная мутация — причина катастрофы в Индии?

То, что обе мутации существуют одновременно, еще не означает, что этот вариант коронавируса вдвое опаснее и заразнее. Сначала его необходимо хорошо изучить, и пока нет данных, которые бы это доказывали. Но в любом случае индийский вариант коронавируса с двойной мутацией является лишь одной из причин катастрофической ситуации на индийском субконтиненте.

В Индии зарегистрированное число зараженных коронавирусом превысило 17 миллионов человек. По этому показателю страна находится на втором месте в мире после США. Число неучтенных случаев заражения может быть гигантским. Почти 200 000 человек умерли в Индии от коронавируса и его последствий.

Слишком высокие цифры — более 330 000 новых заражений ежедневно — являются причиной коллапса и без того слабой индийской системы здравоохранения. Кроме того, национальные и местные власти не принимали решительных мер по борьбе коронавирусом, и слишком рано были ослаблены введенные ограничения, в частности, были разрешены даже крупные мероприятия.

Новый вариант вируса может обойти иммунную систему?