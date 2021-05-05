Гарри Каспаров: зачем становиться мучеником? Я могу делать гораздо больше за пределами России”

”Я не прекратил борьбу с режимом, — говорит Гарри Каспаров. В его голосе звучит вызов и тихая ярость. — И я не молчу. Путин не просто российский империалист. У него гораздо более обширные интересы. Он представляет собой реальную угрозу свободному миру”.

Величайшему шахматисту в истории было легко хранить молчание в условиях репрессий против видных представителей оппозиции, потому что в 2013 году он покинул Россию. В конце концов, Каспаров — успешный бизнесмен, эксперт в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, он только что запустил новый сайт Kasparovchess.com. Но молчание никогда не было его стилем. Не является таковым сейчас. И никогда не будет.

”На западе в отношении истинных намерений Путина проявляется очень много самообмана, помноженного на бизнес-интересы и безразличие, — предупреждает он. — Никто не хочет конфронтации. Но люди должны признать, что в России сейчас фашистская диктатура, на которую, когда дело доходит до уничтожения политических оппонентов как внутри, так и за пределами России, нет никакой управы”.