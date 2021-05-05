05.05.2021, 17:48
Полиция проводит обыски на Сааремаа в связи с подозрительным кредитом(2)
Ilmar Saabas
В центре внимания правоохранительных органов - центр WOW, созданный предпринимателем Туллио Либликом, и предоставленный компании Либлика кредит в размере 3,4 миллиона евро от Фонда развития сельской жизни (MES), сообщают "Деловые ведомости" со ссылкой на Äripäev.
Ляэнеская окружная прокуратура подтвердила информацию о проведении обысков на Сааремаа в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в мошенничестве с пособиями.
По данным Äripäev, деньги, предоставленные государством фирме Tulik Invest под низкий процент, позволили рефинансировать краткосрочные ссуды, привлеченные под 11% при помощи краудфандинговой платформы Estateguru.