Еврокомиссия предложила ограничить инвестиции иностранных компаний в ЕС

Как указывает Reuters, в ЕС опасаются, что пандемия коронавируса приведет к падению стоимости компаний, чем и воспользуются китайские компании, которые активно действуют на рынке. Помимо этого, в Еврокомиссии заявили, что изучат все случаи приобретения иностранцами фирм стоимостью от €500 млн или заключение контрактов на сумму от €250 млн.

Помимо этого, в Брюсселе заявили о намерении снизить зависимость от целого ряда китайских товаров. Среди них полупроводники, батарейки, ингредиенты для лекарственных препаратов. В Еврокомиссии рассчитывают не только диверсифицировать число продавцов, но и расширить собственное производство в условиях выхода из кризиса, отметила вице-председатель ЕК Маргрете Вестагер. ”Когда ты приглашаешь гостей в свой дом, то рассчитываешь, что они будут вести себя аккуратно и бережно относиться к вашей собственности. То же самое и в бизнесе. Если компания извне приходит на наш рынок, то должна принимать наши правила”, — добавила она.

”ЕС — самый открытый рынок в мире. Но понятие открытости должно рифмоваться со справедливостью”, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, протекционистские меры должны выровнять ситуацию на рынке.

22 марта КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний, обвинив их в том, что они ”грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию”. Это стало ответом на аналогичные действия Евросоюза. Под ограничения попали в том числе члены Европарламента, а из организаций — комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европейского парламента.