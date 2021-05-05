Балерина театра ”Эстония” Кристина Криголсон отказалась от анонимности или ”Еще раз о случае с Айваром Мяэ и массажным столом”

Кристина Криголсон — балерина Национальной оперы ”Эстония”. Она начала работать в театре в 2011 году, сразу после окончания балетного училища. Ее имя вряд ли на слуху у многих, а вот про ее историю, в которой фигурируют массажный стол и бывший генеральный директор театра ”Эстония”, знают многие. Увидев, что в передаче ”Duubel”, вышедшей на TV3 в середине марта, не было пояснения, что подобных случаев было несколько, и происходили они с разными людьми, она решила впервые рассказать о перенесенных домогательствах и обо всем скандале, не скрывая своего имени и лица.

”Поскольку мы танцоры, то к физиотерапевту мы ходим часто. На массажном столе, как правило, лежишь голой до пояса (во всяком случае, во время массажа спины), а от талии и ниже ты прикрыта полотенцем.

В общем, я снова оказалась на массажном столе, это был конец сентября или начало октября 2019 года. В дверь постучали. Физиотерапевт сказал ”да”, приглашая стучавшего войти. В том же кабинете работала медсестра, и нахождение там других посетителей было обычным делом.

В кабинет вошел Айвар Мяэ, сказал: ”Здравствуй, Кристина”, обнял меня и, как всегда, рассмеялся. Обнимал он меня две-три секунды. Должна уточнить, что он не взобрался на стол, как утверждалось во многих пересказах и отсылках к этому инциденту. Он продолжал стоять на полу, но торсом прижался к моей спине.