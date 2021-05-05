Независимый портал "Медуза" может исчезнуть. Гендиректор рассказала RusDelfi, как они стараются выжить(11)
Вы начали массово собирать деньги. Сколько денег получили? На сколько их хватит?
Мы пока не готовы подводить итоги краудфандинговой кампании. Она только началась, мы видим, что наши читатели нас поддерживают. Мы завалены письмами с признаниями в любви и со словами о том, как людям важна наша работа. Но финансовые итоги подводить рано.
Мы правильно понимаем, пожертвования — единственный способ для выживания? Все рекламодатели ушли?
Пожертвования точно помогут нам выиграть время и успеть подумать, что нам делать. Кроме того, чтобы выиграть немного времени, мы очень резко сократили расходы: урезали зарплаты на 30-50%, отказались от офиса и практически перестали сотрудничать с внештатными авторами.
Почему ушли рекламодатели? У вас популярный и независимый портал, качественные тексты.
Бизнес в России не хочет связываться с политикой, потому что у власти есть огромное количество способов наказать бизнес. Кроме того, мы должны ставить огромную плашку с маркировкой о том, что мы иностранные агенты в каждом материале, в том числе и в рекламных. То есть намеренно или нет, но наших рекламодателей тоже поставили в довольно уязвимое положение.
Вы писали, что сократили зарплаты сотрудникам. Что они думают о ситуации? Какое настроение у коллектива?
Мы стараемся держаться. Огромное количество поддержки и слов любви от читателей и коллег помогает. Но, конечно, благополучие и безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет. Это абсолютно нормально и правильно, что сейчас кто-то принимает решение уйти.
Помните первый час, когда вы узнали, что портал признали иностранным агентом? Какие эмоции были?
Я не почувствовала ничего особенного, сбывался один из сценариев, которые мы предвидели.
Вас признали иностранным агентом из-за новости о Дмитрии Медведеве? Или из-за освещения митингов за Алексея Навального?
Мы не хотим гадать и не знаем, почему это произошло именно сейчас. Но мы видим, как изменилась ситуация в России в 2021 году — теперь не только на активистов, но и на журналистов заводят уголовные дела. Есть некий ужасающий контекст 2021 года, и в этом контексте это все выглядит логично. Но точные причины мы не знаем.
Как ваш новый статус повлияет на журналистов? С ними теперь не будут разговаривать? Если да, то почему?
Этот статус влечет за собой серьезные ограничения в плане журналистской работы. Нас практически назвали врагом государства — кто из спикеров, источников и экспертов будет разговаривать с таким СМИ? Закон об иностранных агентах устроен так, что даже если ты даешь интервью и, конечно, не получаешь за это деньги, ты все равно участвуешь в создании контента. То есть теоретически то же можешь быть признан иностранным агентом.
На первый взгляд, количество новостей не уменьшилось. Пока получается работать в обычном режиме?
Это очень тяжело, но мы стараемся.
Все ваши проекты с Долиным, Гордеевой, различные подкасты — всё?
Мы не готовы сейчас комментировать дальнейшую судьбу каждого из проектов.
Задумывались, может легче все бросить и найти работу в другом СМИ? Сменить сферу деятельности?
Я и Иван Колпаков не просто сотрудники, мы основатели и владельцы этого СМИ. Так что искать работу в другом СМИ — не вариант. Про смену деятельности будем думать после того как спасем издание.
Такими темпами статус ”Иноагент” скоро будет хорошей рекламой — если иноагент, то СМИ — хорошее. Согласны?
Нет, это дискриминирующий статус.
Какой ваш план на ближайшие пару месяцев?
Спасать издание.