Независимый портал "Медуза" может исчезнуть. Гендиректор рассказала RusDelfi, как они стараются выжить

Вы начали массово собирать деньги. Сколько денег получили? На сколько их хватит?

Мы пока не готовы подводить итоги краудфандинговой кампании. Она только началась, мы видим, что наши читатели нас поддерживают. Мы завалены письмами с признаниями в любви и со словами о том, как людям важна наша работа. Но финансовые итоги подводить рано.

Мы правильно понимаем, пожертвования — единственный способ для выживания? Все рекламодатели ушли?

Пожертвования точно помогут нам выиграть время и успеть подумать, что нам делать. Кроме того, чтобы выиграть немного времени, мы очень резко сократили расходы: урезали зарплаты на 30-50%, отказались от офиса и практически перестали сотрудничать с внештатными авторами.

Почему ушли рекламодатели? У вас популярный и независимый портал, качественные тексты.

Бизнес в России не хочет связываться с политикой, потому что у власти есть огромное количество способов наказать бизнес. Кроме того, мы должны ставить огромную плашку с маркировкой о том, что мы иностранные агенты в каждом материале, в том числе и в рекламных. То есть намеренно или нет, но наших рекламодателей тоже поставили в довольно уязвимое положение.

Вы писали, что сократили зарплаты сотрудникам. Что они думают о ситуации? Какое настроение у коллектива?

Мы стараемся держаться. Огромное количество поддержки и слов любви от читателей и коллег помогает. Но, конечно, благополучие и безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет. Это абсолютно нормально и правильно, что сейчас кто-то принимает решение уйти.

Помните первый час, когда вы узнали, что портал признали иностранным агентом? Какие эмоции были?

Я не почувствовала ничего особенного, сбывался один из сценариев, которые мы предвидели.

Вас признали иностранным агентом из-за новости о Дмитрии Медведеве? Или из-за освещения митингов за Алексея Навального?