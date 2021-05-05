Прогноз: за нынешним бумом на эстонском рынке недвижимости может последовать сравнительно долгий застой

Коронавирус по-прежнему распространен по всей планете. В Эстонии и многих других странах последние несколько месяцев характеризовались высокими показателями заражаемости и связанным с этим ограничениями. В отличие от прошлого года, люди быстрее адаптировались к подобным условиям, и отрицательное воздействие вируса на экономику оказалось слабее. Поддержка центробанков и правительств помогла потребителям сохранить уверенность, при этом росло потребление не услуг, а товаров. К настоящему моменту, как минимум в развитых западных странах, вакцинация населения развернулась в полную силу, в результате чего правительства начали сокращать ограничения. Это дает возможность для более оптимистичных, в сравнении с недавними, прогнозов на будущее мировой экономики.

Темпы восстановления экономики в разных странах неодинаковы. На скорость восстановления влияет эпидемиологическая обстановка, темпы вакцинации, а также масштабы правительственных программ стимуляции экономики. В результате в этом году в Европе темп роста будет значительно ниже, чем в Соединенных Штатах, где ожидается порядка 6,5 % годового роста, в то время как в еврозоне ВВП должен вырасти всего на 3,3 %. В 2022 году рост экономики еврозоны составит 4,6 %, Соединенных Штатов — 4,0 %. За это время отставание в темпе роста обеспечит Европе и отставание от Америки с точки зрения экономического цикла. В то же время быстрый рост экономики Соединенных Штатов обусловлен очень щедрой денежно-кредитной политикой государства, что подразумевает и ряд определенных рисков.