Прогноз аналитика: за нынешним бумом на эстонском рынке недвижимости может последовать сравнительно долгий застой
Коронавирус по-прежнему распространен по всей планете. В Эстонии и многих других странах последние несколько месяцев характеризовались высокими показателями заражаемости и связанным с этим ограничениями. В отличие от прошлого года, люди быстрее адаптировались к подобным условиям, и отрицательное воздействие вируса на экономику оказалось слабее. Поддержка центробанков и правительств помогла потребителям сохранить уверенность, при этом росло потребление не услуг, а товаров. К настоящему моменту, как минимум в развитых западных странах, вакцинация населения развернулась в полную силу, в результате чего правительства начали сокращать ограничения. Это дает возможность для более оптимистичных, в сравнении с недавними, прогнозов на будущее мировой экономики.
Темпы восстановления экономики в разных странах неодинаковы. На скорость восстановления влияет эпидемиологическая обстановка, темпы вакцинации, а также масштабы правительственных программ стимуляции экономики. В результате в этом году в Европе темп роста будет значительно ниже, чем в Соединенных Штатах, где ожидается порядка 6,5 % годового роста, в то время как в еврозоне ВВП должен вырасти всего на 3,3 %. В 2022 году рост экономики еврозоны составит 4,6 %, Соединенных Штатов — 4,0 %. За это время отставание в темпе роста обеспечит Европе и отставание от Америки с точки зрения экономического цикла. В то же время быстрый рост экономики Соединенных Штатов обусловлен очень щедрой денежно-кредитной политикой государства, что подразумевает и ряд определенных рисков.
Не стоит смотреть на экономический рост Эстонии слишком пессимистично. Эстонская экономика вполне адаптировалась к пандемии, так что действовавшие последние полтора месяца ограничения ситуации существенно не ухудшили. При этом показатели роста обеспечены и тем, что первое полугодие 2020 года было для экономики более чем неважным — а такую планку взять нетрудно. Во втором полугодии, при содействии снятия ограничений и притока средств второй пенсионной ступени, рост экономики резко ускорится. Так что средний темп постепенно ускоряющегося экономического роста в 2021 году составит 3,3 %. Те же факторы дадут толчок экономике и в 2022 году, когда ВВП Эстонии обещает вырасти на 4,5 %.
Основная движущая сила экономического роста — потребление домохозяйств. На этот раз сокращение частного потребления было вызвано не падением доходов населения, а ограничением возможности тратить заработанные деньги. Если вакцинация пройдет достаточно успешно, чтобы ограничения в сфере туризма и развлечений были сняты, большинство населения окажется готово повысить спрос. В пользу активного потребления говорят накопленные за время кризиса средства на банковских счетах, а вывод денег из системы второй пенсионной ступени. Под влиянием осеннего потребительского бума уже в нынешнем году рост частного потребления составит около 4,5 %, а в следующем году ускорится до 5,5 %.
Рынок недвижимости делает последний рывок. Преобладающие в СМИ экономические прогнозы, и в частности прогнозы для рынка недвижимости, подпитывают спрос на жилые площади. Этот процесс, с большой вероятностью, будет ускорен поступлением средств второй пенсионной ступени, вывод которых начнется осенью. Однако доля активного на рынке недвижимости населения быстро сокращается, поэтому за нынешним бумом может последовать сравнительно долгий застой.
Благоприятное время для инвестиций. За счет мягкой денежно-кредитной политики центробанков, тесной конкуренции между коммерческими банками и активности инвесторов эстонские компании могут на выгодных условиях использовать как заемный, так и собственный капитал. На данный момент компании придерживаются довольно консервативной политики, однако в 2022 году ожидается рост инвестиционной активности. Планирует крупные инвестиции и государство, в том числе с привлечением средств Европейского фонда восстановления. Как коммерческому, так и государственному сектору при планировании новых инвестиций стоит максимально учесть цифровые технологии и экологическое воздействию своей деятельности. Именно здесь в ближайшие годы ожидается самая высокая доходность, как и самые благоприятные возможности привлечения капитала. Рациональное инвестирование позволит эстонской экономике продолжить расти быстрыми темпами, даже когда праздник потребления, подкрепленный пенсионными накоплениями, закончится.