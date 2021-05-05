В законопроект о принудительной успокоительной остановке водителей внесут ряд важных поправок

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал, что у законопроекта благородная цель — способствовать правильному поведению на дорогах и найти для этого новые возможности. ”К разным людям применимы разные меры. Назначение штрафов за превышение скорости не всегда приносит желаемый результат, — признал Карилайд. — Законопроект даст полиции возможность оценить, что могло бы наилучшим образом повлиять на поведение на дорогах конкретного нарушителя для того, чтобы в дальнейшем он больше не превышал установленные скоростные ограничения”.

Комиссия приняла решение внести в законопроект две поправки. Одна из них затрагивает право на подачу жалобы. ”Если человеку была назначена принудительная успокоительная остановка и он отстоял назначенное ему время, но затем решил все же подать жалобу, то он может обратиться в полицию в течение 15 дней за оформлением доказательств. В течение 15 дней после этого он может обратиться с жалобой в уездный суд”, — сказал Карилайд.

Заместитель председателя комиссии Хельо Пикхоф положительно отозвалась о законопроекте, однако отметила, что его выполнение должно быть хорошо продумано с технической точки зрения. ”Важно, чтобы человек был уверен в том, что время его принудительной остановки истекло и он может ехать дальше. Необходимо также ответить на вопрос — что делать в случае, если нарушитель покинет стоянку ранее положенного”, — сказала Пикхоф.

”Разумно внесенное комиссией предложение о поправке, согласно которому покинувшему стоянку ранее положенного времени нарушителю придет уведомление о том, что ему необходимо заплатить штраф. Сумма штрафа определяется при задержании. Штраф необходимо оплатить в случае, если нарушитель предпочтет этот вариант принудительной остановке, или же в случае, если предписание об остановке не будет выполнено. Однако необходимо продумать и то, как подтвердить в суде проведенное на успокоительной остановке время”, — сказала Пикхоф.