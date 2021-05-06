ФОТО | Известные спортивные центры Таллинна и Виймси переименованы

Руководитель управляющей центрами компании OÜ Tondi Tennisekeskus Марек Калета отметил: ”Форма стала новой, но содержание наших спортивных центров остается прежним. Мы предлагаем клиентам возможности очень высокого уровня — для тренировок и проведения досуга”.

Юри Теэмант, руководитель отдела маркетинга и продаж Forus Grupp, сказал, что Forus является новым и уникальным поставщиком услуг на эстонском рынке — под одной торговой маркой объединены управление недвижимостью, ее обслуживание и охрана, а также управление взаимоотношениями с клиентами.