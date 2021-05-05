ВИДЕО | Мари-Анне Хярма о скачках в заболеваемости COVID-19: поиск баланса может продолжаться всё лето

Она пояснила, что по будням может быть 200-300 новых инфицированных в день. При этом она сослалась на то, что коэффициент репродукции (заражаемости) R сейчас не по всей стране выше 1. А в тех регионах, где он выше 1, - там очаги в основном локализованы.

"Надеемся, что за счет Харьюмаа число заражений снизится", - сказала она.

Только за один сегодняшний день добавилось 430 новых инфицированных. Влияние от смягчения ограничений мы увидим через две недели. Что произойдет, если цифры будут такие же, как сейчас или даже хуже? Новые ограничения?

Хярма констатировала, что в в целом все зависит от числа зараженных и заполняемости больниц. По ее мнению, если ощущение опасности будет уходить и люди станут вести себя более рискованно, то заболеваемость может вновь пойти вверх. Тогда придется снова больше заниматься разъяснительной работой, использовать ограничения. "Поиск такого баланса может продолжаться всё лето", - сказала чиновник Департамента здоровья".

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