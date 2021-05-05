05.05.2021, 16:11
Эстония выделит Индии 75 000 евро на борьбу с коронавирусом(1)
Allikas: ScanPix / Naveen Sharma
Эстония выделит 75 000 евро Индии для борьбы с новой волной коронавируса. Индия серьезно пострадала от пандемии. Данный шаг также направлен на укрепление дипломатических отношений между двумя странами.
Как сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, система здравоохранения Индии перегружена в связи с быстрым ростом числа инфицированных , а в местных больницах не хватает ни рабочих, ни мест, ни лекарств, ни кислорода.
В этом году Эстония отмечает 30 лет с момента заключения дипломатических отношений с Индией.
Эстония выделит 75 000 евро через Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.