Глава кризисной комиссии Клиники ТУ: в интенсивной терапии ситуация все еще не улучшилась

По состоянию на вчерашний день в изоляции нуждались 13 человек. В интенсивной терапии оставались еще семь пациентов, уже долгое время болеющие коронавирусом. Соответственно, в интенсивной терапии Клиники ТУ две трети были заполнены COVID-пациентами.

Старкопф подчеркнул, что это очень большое число. По его словам, пациенты с коронавирусом в больнице становятся все моложе.

Месяц назад глава кризисной комиссии сказал, что если произойдет несчастный случай с парой десятков пострадавших, то у Клиники будут проблемы. Старкопф говорит, что произойди подобный инцидент сейчас, проблем было бы чуть меньше.

Плановое лечение сейчас также не проводится в полном объеме. Например, стационарная хирургия работает с 80% нагрузкой по сравнению с обычным положением вещей.

Связанная с COVID-19 нагрузка сокращается так медленно еще и потому, что в палаты в COVID-отделении нельзя класть пациентов, которые не болеют вирусом. Все же Старкопф добавил, что нагрузка на инфекционное отделение стала меньше, так как сократилось общее число больных.