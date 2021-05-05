ФОТО | На Сааремаа при пожаре жилого дома погибли домашние животные

По словам звонившего, находящийся на стадии реновации дом охватили языки пламени, людей в доме нет. К сожалению, в доме были домашние животные — две собаки, кошка и хомяки. Все они погибли в пожаре. К моменту прибытия пожарных крыша дома была уже уничтожена огнем.