05.05.2021, 14:53
ФОТО | На Сааремаа при пожаре жилого дома погибли домашние животные(2)
Irina Mägi
Сегодня утром в 8.42 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре в селе Мятасселья (остров Сааремаа).
По словам звонившего, находящийся на стадии реновации дом охватили языки пламени, людей в доме нет. К сожалению, в доме были домашние животные — две собаки, кошка и хомяки. Все они погибли в пожаре. К моменту прибытия пожарных крыша дома была уже уничтожена огнем.
Окончательно пожар был ликвидирован в 11.47. Причины возгорания выяснит расследование.