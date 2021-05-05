В рамках акции ”Поможем ветеранам!” уже собрано более 2000 евро

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания другой материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

На сайте veteraan.ee открылся раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. Так, кроме таллиннских ветеранов в поддержке нуждаются участники боевых действий в Силламяэ, Нарве и других городах. Также внимания заслуживают жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашизма, пережившие ужасы войны в детском возрасте. По словам председателя Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма Кулик Лонгины Бронеславовны, организация объединяет 240 человек, средний возраст которых сегодня составляет 83 года. В отличие от ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, эта организация лишена внимания общественности и лишь половина ее членов получают от Российской Федерации прибавку к пенсии в размере 11 евро.