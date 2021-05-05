Новости Эстонии
05.05.2021, 15:10

В рамках акции ”Поможем ветеранам!” уже собрано более 2000 евро

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Foto: Andres Putting
С 30 апреля по 4 мая в рамках традиционной благотворительной акции в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 2157 евро 60 центов. Итоги акции будут подведены 11 мая. Впервые на сайте veteraan.ee опубликован список других ветеранских организаций Эстонии, и каждый может выбрать, кого именно поддержать.

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания другой материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

На сайте veteraan.ee открылся раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. Так, кроме таллиннских ветеранов в поддержке нуждаются участники боевых действий в Силламяэ, Нарве и других городах. Также внимания заслуживают жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашизма, пережившие ужасы войны в детском возрасте. По словам председателя Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма Кулик Лонгины Бронеславовны, организация объединяет 240 человек, средний возраст которых сегодня составляет 83 года. В отличие от ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, эта организация лишена внимания общественности и лишь половина ее членов получают от Российской Федерации прибавку к пенсии в размере 11 евро.

Желающие предложить Таллиннскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 137 355 евро 32 цента (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

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