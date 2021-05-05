05.05.2021, 14:34
ВИДЕО | Предложение Марта Хельме Юри Ратасу: вы больше не заразны, снимите маску!(18)
Член парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сделал во время инфочаса правительства в Рийгикогу предложение председателю парламента Юри Ратасу предложение снять маску.
"Господин председательствующий! Так как вы уже вакцинированы, то у меня есть предложение, — сказал Хельме. — Вы больше не являетесь инфекционно опасным, снимите маску, будет лучше вас слышно, спасибо".
Хельме имел в виду то, что спикер Рийгикогу Юри Ратас отказался в начале апреля от прививки AstraZeneca, но теперь уже вакцинирован препаратом Pfizer BioNTech.
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