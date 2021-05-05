05.05.2021, 14:35
СЕГОДНЯ: "Челси" принимает "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов
Фото: uefa.com
Второй финалист Лиги чемпионов определится в противостоянии футболистов английского "Челси" и испанского "Реала" (начало в 22:00). Первая встреча соперников завершилась неделю назад вничью - 1:1.
"Челси" последний раз играл в финале Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда лондонский клуб в серии пенальти одолел германскую "Баварию". Это единственная победа "Челси" в главном еврокубковом турнире.
У "Реала" послужной список гораздо богаче. 16 финалов, в которых было одержано 13 побед. Последняя из них датирована 2018 годом.
В финале победителя пары "Челси" - "Реал" поджидает английский "Манчестер Сити".