Виртуальный тур | Бронзовый солдат 360

Через 20 лет после окончания боевых действий в Таллинне, то есть в 1964 году, площадь перед бронзовым солдатом реконструируется, на ней появляются каменные плиты. Начинается празднование Дня Победы, в Москве проходит первый после окончания войны парад. На площади Освободителей зажигают вечный огонь, караульную службу у которого несут пионеры. Отныне огонь Праздника песни будет зажигаться от этого пламени (за исключением 1969 года). Вечный огонь погаснет с восстановлением независимости Эстонии в 1991 году.

21 сентября 1947 года. Вместо прежнего деревянного монумента открывается памятник, созданный Энном Роосом и Арнольдом Аласом. Изначально у скульпторов было две идеи, причем в обоих случаях памятник должен был изображать ребенка. Однако в конце концов создатели остановились на образе солдата, оплакивающего своих погибших товарищей. Четкого ответа на вопрос, кто именно стал моделью для бронзового солдата, нет: назывались и тяжелоатлет Хальянд Халлисмаад, и метатель молота Хельмут Бурмейстр, и студент академии художеств Велло Райанг, и плотник Альберт Адамсон, и борец Кристьян Палусалу. В народе скульптура, официально названная памятником Освободителям, получила имя Алеша.

14 апреля 1945 года. На площади Тынисмяги похоронены останки 12 погибших советских солдат. Однако, кто именно был похоронен и при каких обстоятельствах они погибли — до конца не ясно. Известно лишь, что похоронены были 11 мужчин и одна женщина. На могиле установлен деревянный мемориал. Площадь вокруг братской могилы будет носить название площади Освободителей. В мае 1946 года две эстонские школьницы взорвут деревянный монумент, и это охарактеризует напряженную атмосферу, воцарившуюся в Эстонии. Монумент будет восстановлен через день.

22 сентября 1944 года советская армия взяла Таллинн, оставленный немецкими войсками. Для многих жителей Эстонии это означало смену одного оккупационного режима другим, а для Красной армии это был шаг к победе в войне с фашистской Германией. Советские солдаты снимают эстонский (не нацистский) флаг правительства Отто Тийфа с башни Длинного Германна. Большое число жителей Эстонии отправляется в эмиграцию за день-два до окончания наступления советских войск.

Восстановление независимости Эстонии



Эстония восстановила свою независимость в 1991 году. Отношение к советскому прошлому во многом изменилось. В 1995 году в Синимяэ впервые собираются ветераны, сражавшиеся на стороне Германии. Это становится источником конфликта между победителями и теми, кто сражался против Красной армии, наступавшей на Эстонию. На какое-то время кажется, что это противостояние найдет решение и что на бронзовом солдате будет размещена новая мемориальная доска, а сам монумент начнет символизировать всех, кто погиб во Второй мировой войне. Но те, кто сражался против Красной армии, никогда не будут считать его своим памятником, а советские ветераны и их потомки по-прежнему идут к памятнику, чтобы отпраздновать День Победы.



Напряжение нарастает



2006 год. Напряжение между националистами и советскими ветеранами нарастает. 9 мая произойдет инцидент, который накалит страсти до предела, когда группа демонстрантов во главе с Юри Бёмом и Юри Лиймом пришли к монументу с эстонскими триколорами в то время, как советские ветераны праздновали там День победы. Последовало столкновение. Эстонская полиция просит демонстрантов с сине-черно-белыми флагами удалиться с площади. На следующий день националисты призывают убрать памятник. 20 мая с этим требованием у Бронзового солдата собираются уже более 1000 человек. Свои мнения начинают высказывать и политики. Защитники памятника образуют так называемый антифашистский комитет и объединение “Ночной Дозор”. Начиная с октября, памятник находится под постоянным надзором полиции.



Бронзовая ночь