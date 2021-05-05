Виртуальный тур | Бронзовый солдат 360(19)
Окончание Второй мировой войны для Таллинна
22 сентября 1944 года советская армия взяла Таллинн, оставленный немецкими войсками. Для многих жителей Эстонии это означало смену одного оккупационного режима другим, а для Красной армии это был шаг к победе в войне с фашистской Германией. Советские солдаты снимают эстонский (не нацистский) флаг правительства Отто Тийфа с башни Длинного Германна. Большое число жителей Эстонии отправляется в эмиграцию за день-два до окончания наступления советских войск.
Площадь Освободителей
14 апреля 1945 года. На площади Тынисмяги похоронены останки 12 погибших советских солдат. Однако, кто именно был похоронен и при каких обстоятельствах они погибли — до конца не ясно. Известно лишь, что похоронены были 11 мужчин и одна женщина. На могиле установлен деревянный мемориал. Площадь вокруг братской могилы будет носить название площади Освободителей. В мае 1946 года две эстонские школьницы взорвут деревянный монумент, и это охарактеризует напряженную атмосферу, воцарившуюся в Эстонии. Монумент будет восстановлен через день.
Жертвами Второй мировой войны станут более 73 млн человек.
Бронзовый солдат Алеша
21 сентября 1947 года. Вместо прежнего деревянного монумента открывается памятник, созданный Энном Роосом и Арнольдом Аласом. Изначально у скульпторов было две идеи, причем в обоих случаях памятник должен был изображать ребенка. Однако в конце концов создатели остановились на образе солдата, оплакивающего своих погибших товарищей. Четкого ответа на вопрос, кто именно стал моделью для бронзового солдата, нет: назывались и тяжелоатлет Хальянд Халлисмаад, и метатель молота Хельмут Бурмейстр, и студент академии художеств Велло Райанг, и плотник Альберт Адамсон, и борец Кристьян Палусалу. В народе скульптура, официально названная памятником Освободителям, получила имя Алеша.
Открытие Бронзового солдата. 1947-й год.
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Вечный огонь
Через 20 лет после окончания боевых действий в Таллинне, то есть в 1964 году, площадь перед бронзовым солдатом реконструируется, на ней появляются каменные плиты. Начинается празднование Дня Победы, в Москве проходит первый после окончания войны парад. На площади Освободителей зажигают вечный огонь, караульную службу у которого несут пионеры. Отныне огонь Праздника песни будет зажигаться от этого пламени (за исключением 1969 года). Вечный огонь погаснет с восстановлением независимости Эстонии в 1991 году.
Восстановление независимости Эстонии
Эстония восстановила свою независимость в 1991 году. Отношение к советскому прошлому во многом изменилось. В 1995 году в Синимяэ впервые собираются ветераны, сражавшиеся на стороне Германии. Это становится источником конфликта между победителями и теми, кто сражался против Красной армии, наступавшей на Эстонию. На какое-то время кажется, что это противостояние найдет решение и что на бронзовом солдате будет размещена новая мемориальная доска, а сам монумент начнет символизировать всех, кто погиб во Второй мировой войне. Но те, кто сражался против Красной армии, никогда не будут считать его своим памятником, а советские ветераны и их потомки по-прежнему идут к памятнику, чтобы отпраздновать День Победы.
Напряжение нарастает
2006 год. Напряжение между националистами и советскими ветеранами нарастает. 9 мая произойдет инцидент, который накалит страсти до предела, когда группа демонстрантов во главе с Юри Бёмом и Юри Лиймом пришли к монументу с эстонскими триколорами в то время, как советские ветераны праздновали там День победы. Последовало столкновение. Эстонская полиция просит демонстрантов с сине-черно-белыми флагами удалиться с площади. На следующий день националисты призывают убрать памятник. 20 мая с этим требованием у Бронзового солдата собираются уже более 1000 человек. Свои мнения начинают высказывать и политики. Защитники памятника образуют так называемый антифашистский комитет и объединение “Ночной Дозор”. Начиная с октября, памятник находится под постоянным надзором полиции.
Бронзовая ночь
В январе-феврале 2007 года Рийгикогу передает два законопроекта от Партии реформ, IRL и социал-демократов, которые, по сути, требуют переноса бронзового солдата. Премьер-министр Андрус Ансип называет перенос памятника “вопросом суверенитета Эстонии”. Ситуация развивается быстро. Ранним утром 26 апреля вокруг статуи установлено ограждение для проведения демонтажных работ. Там собираются тысячи людей, и ночью в Таллинне происходят стихийные беспорядки. Погибает один человек, Дмитрий Ганин. К утру 27 апреля памятник перенесен, но беспорядки продолжаются еще два дня.
2007
Бронзовый солдат на военном кладбище
30 апреля 2007 года останки, найденные на Тынисмяги похоронены на военном кладбище на Фильтри теэ с церковной поминальной церемонией, Там же установлен памятник бронзового солдата. 8 мая премьер-министр Андрус Ансип возложит к нему венок в знак примирения. В июне у памятника возводится каменная стена.
В общей сложности 91 приговор вынесен за вандализм и мародерство, но четыре человека Димитрий Кленский, Дмитрий Линтер, Максим Рева и Марк Сирык, были оправданы по обвинению в организации беспорядков.
Сегодня бронзовый солдат по сей день остается памятником, к которому 9 мая приходят, чтобы почтить тех, кто пал во Второй мировой войне. На военном кладбище вокруг памятника больше нет прежней напряженности.