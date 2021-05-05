05.05.2021, 14:05
Россия против Финляндии. Кто выйдет в финал ЮЧМ-2021?
Foto: IIHF
В США близится к завершению юниорский чемпионат мира по хоккею. В полуфинале сборная России (U-18) предстоящей ночью сыграет с финскими сверстниками.
Соперники уже встречались между собой в рамках группового этапа чемпионата мира. Еще на 58-й минуте россияне были впереди - 3:1, но в итоге потерпели поражение в серии буллитов - 3:4. Сумеют ли молодые россияне взять реванш?
В другой полуфинальной паре действующий чемпион мира Швеция сыграет с канадцами.