Врач объясняет, почему важно вакцининироваться

В своей практике много раз видела, как родители легкомысленно отказывались от вакцинации ребенка от ротавируса, считая, что ребенок легко перенесет заболевание. Когда их ребенок попадает в больницу из-за обезвоживания организма и находится под капельницей родители очень сожалеют о таком решении. Для маленького ребенка ротавирус очень тяжелое заболевание, поэтому лучше болезнь предотвратить. Я также обратила внимание на то, что болезнь ребенка, протекающая сложно, очень меняет мнение родителей насчет вакцинации и они даже просят дополнительные прививки, которых нет в плане иммунизации, чтобы максимально защитить своего ребенка.

Вакцинацию детей необходимо начинать рано, так как некоторые заболевания опасны в младенчестве, например коклюш, а также менингит, вызванный ХИБ-инфекцией. В то же время многие родители оправдывают свое решение не вакцинировать ребенка в возрасте нескольких месяцев тем, что ребенок слишком мал и находится внутри семьи. Также опасаются, что иммунную систему ребенка нагружают вакцинацией. Есть много опасений по поводу побочных эффектов, также связывают вакцинацию с аутоиммунными заболеваниями. Как врач я понимаю волнение родителей, но могу подтвердить, что все эти опасения не имеют доказательной базы: вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защитить детей и взрослых от серьезных заболеваний и их осложнений.

Вакцинация необходима по двум простым причинам. В первую очередь, чтобы человек сам не заболел, защитил себя. Во-вторых, для уменьшения распространения заболеваний, чтобы сохранить здоровье окружающих. Если охват вакцинацией в обществе высокий, т.е. вакцинировано как можно больше людей, мы не передаем болезнь дальше. В определенных частях Эстонии охват вакцинацией значительно снизился. Например, в Таллинне и Харьюмаа он состовляет 90%, также низкий уровень в Валга и Вырумаа. Но в тоже время на Хийумаа охват иммунизацией 2-летних детей составил 98%.

Инфекционные болезни распространяются среди людей и лучший способ предотвратить это — вакцинация. Тот факт, что охват вакцинации по плану иммунизации в Эстонии стал снижаться, составляя в среднем 90% вызывает беспокойство. Необходимо продолжать борьбу с так называемыми невидимыми врагами, такими как корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит B, гемофильная инфекция и т. д.

Инфекционные заболевания не знают границ.



Часто люди не осознают серьезность инфекционных заболеваний, потому что в Эстонии из-за хорошего уровня вакцинации относительно мало болезней, предупреждаемых с помощью вакцин и, по этой причине, мы забыли о многих детских инфекциях. Приближается летний сезон и люди снова начнут путешествовать, но нужно помнить, что инфекционные болезни не знают границ.

Корь очень заразная и тяжело протекающая болезнь, которую привезли в Эстонию путешественники из развивающихся стран. Несколько лет назад у меня на приеме была семья, с которой мы обсуждали вакцинацию для путешествия на Тайланд. Выяснилось, что у ребенка не сделана ни одна вакцина по программе иммунизации Эстонии, родители не посчитали это важным. Но в путешествии у ребенка был контакт с болеющим корью. Поскольку корь очень заразна и легко передается от человека к человеку, невакцинированный ребенок тоже заболел.

В Эстонии охват вакцинацией до сих пор был довольно высоким, но в развивающихся странах и в некоторых европейских странах, таких как Франция, Испания и Румыния, охват вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи ниже, это необходимо учитывать при поездке в эти страны.

Интересная тенденция наблюдается и при желании обучения за рубежом. Если ребенок не был вакцинирован в Эстонии, то в некоторых странах Европы и США вакцинация против определенных инфекционных заболеваний является обязательной при поступлении в университеты. Таким образом, даже антипрививочники готовы очень легко изменить свое мнение, чтобы ребенок мог поступить в зарубежный университет. Я также видела, что иногда дети злятся на своих родителей: почему вакцины не были сделаны вовремя?

Вакцинация — естественная часть сохранения нашего здоровья



Помимо вакцинации маленьких детей не следует забывать и об вакцинации взрослых и пожилых людей. Например, охват пожилых людей прививающихся против гриппа очень низок в Эстонии, хотя болезнь у них может протекать очень тяжело. Поскольку в этом возрасте вакцинация не очень распространена, это также может быть одной из причин, по которой пожилые люди не хотят вакцинироваться против Covid-19. Безусловно, для человека старше 65 лет вакцинация от гриппа осенью должна быть нормой.

С приходом весны мы все чаще находимся на природе, и в связи с началом сезона клещей нужно подумать о прививки от клещевого энцефалита.

Вакцинация — это пожизненный процесс. Абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало, а людей, которым по каким-либо причинам нельзя вакцинироваться, не так уж много. Благодаря эффективным вакцинам мы больше не подвержены серьезным заболеваниям. У всех есть право на вакцинацию!