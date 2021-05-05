В ожидании приговора. Женатый боксер убил беременную любовницу

По версии следствия, Вердехо договорился о встрече с Родригес у ее дома. Когда подруга села в машину, 27-летний боксер нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем сделал укол из шприца, в котором находилось неизвестное вещество.

Боксер-легковес связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста. На момент совершения убийства Родригес находилась на втором месяце беременности. Девушка хотела сохранить ребенка, но боксер настаивал на аборте. Вердехо женат, у него есть маленькая дочь, но отношения с Родригес он поддерживал еще со школы.

Вердехо сдался полиции. Убийство Родригес вызвало массовые протесты в Пуэрто-Рико. Боксеру предъявлены обвинения в угоне машины, похищении человека, убийстве, а также в убийстве нерожденного ребенка. Власти Пуэрто-Рико уже объявили, что выход под залог по таким тяжким статьям невозможен. Боксеру угрожает пожизненное заключение.

В качестиве любителя Вердехо выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где проиграл в четвертьфинале будущему чемпиону Василию Ломаченко (Украина). На профессиональном ринге пуэрториканец провел 29 боев, в которых одержал 27 побед. Он был обладателем чемпионского пояса WBO Latino. Последний бой Вердехо провел в декабре прошлого года, проиграв нокаутом японцу Масаеси Накатани.