Государство намерено повысить доступность услуг по охране труда

Планируется улучшить диагностику заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью. Для этого необходимо предоставить врачам по гигиене труда финансирование больничной кассы, которое необходимо для диагностики профессиональных заболеваний. Врач по гигиене труда должен иметь возможность выдавать направления на обследования и анализы, и в этом случае больничная касса возьмет на себя финансирование. В будущем появится возможность проводить дополнительные исследования, даже если заказанный работодателем пакет не включает его.

Чтобы повысить доступность услуг по охране труда по всей Эстонии, предложение должно создать возможность для врачей по гигиене труда оказывать услуги на территории других поставщиков медицинских услуг, если у последних нет места работы, например, в регионах, которые находятся далеко от больших центров.

Также предлагается предоставить медсестрам по гигиене труда более важную роль для создания лучшего сотрудничества между различными профессионалами в команде поставщика медицинских услуг и в разделении нагрузки с врачами. Медсестра может проводить осмотры и делать анализы при проверке здоровья, также медсестра имеет право выполнять другие задачи, связанные с услугой, такие как посещение рабочей среды, рассмотрение анализа рисков, консультирование сотрудников и работодателей и так далее.

”К сожалению, работодатели часто не принимают во внимание оценки рисков в производственной среде при проведении медицинских осмотров, и это привело к ситуации, когда предлагаются стандартные пакеты так называемых медицинских осмотров, которые не отражают фактические риски в рабочей среде или потребности сотрудников. Результатом могут быть слишком общие рекомендации, которые не помогут оздоровить рабочую среду. Согласно исследованию услуги гигиены труда, только 27% работодателей основывали свои медицинские осмотры на результатах анализа рисков рабочей среды, а 64% работодателей считают, что рекомендации врачей по гигиене труда слишком общие и однообразные”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк .

Согласно предложению, текущий контроль гигиены труда перейдет в услугу гигиены труда, которая будет в большей степени основана на анализе рисков производственной среды и потребностей сотрудников. В будущем это также позволит врачам по гигиене труда давать направленные на конкретного работника рекомендации и улучшит сотрудничество между работодателем и врачом по гигиене труда в создании здоровой рабочей среды.

Кроме того, врачам общей практики и профильным специалистам должна быть предоставлена возможность проконсультироваться с врачом по гигиене труда в случае подозрения, что проблема со здоровьем пациента, связана с его профессиональной деятельностью. Специалист сможет проконсультироваться с врачом по гигиене труда через электронную консультацию и при необходимости направить к нему пациента. ”Роль врача по гигиене труда заключается в том, чтобы выяснить, вызваны ли проблемы со здоровьем пациента с его профессиональной деятельностью, при необходимости диагностировать связанные с работой заболевания и дать рекомендации по рабочей среде и условиям труда. Кроме того, врач по гигиене труда также должен иметь возможность проконсультироваться с семейным врачом или специалистом удаленно, то есть должна быть обеспечена возможность взаимной консультации”, — добавил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Согласно исследованию услуги гигиены труда, 80% работодателей оценили риски производственной среды. Столько же работодателей отправили своих сотрудников на медицинский осмотр (81%). Однако не все работодатели используют анализ рисков как основание для отправки работников на проверку здоровья. Только 27% опрошенных работодателей заявили, что они основывали свои медицинские осмотры на результатах анализа рисков.

По данным на 2019 год, в Эстонии было 598 300 сотрудников и 59 803 работодателя, у которых был хотя бы один сотрудник. Согласно государственному регистру медицинских работников департамента здоровья, в Эстонии 109 врачей по гигиене труда, 61 поставщик услуг по гигиене труда у которых есть лицензия на оказание услуг по охране труда, и 78 из них работали в 2019 году врачами по гигиене труда.

В связи со старением населения трудоспособного возраста Эстонии важно поощрять людей оставаться здоровыми на рынке труда как можно дольше. Одной из важных мер по поддержанию трудоспособности является высококачественная служба гигиены труда, включая наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, которое может предотвращать и обнаруживать связанные с работой проблемы со здоровьем на ранней стадии и, таким образом, уменьшать исключение людей из рынка труда.

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