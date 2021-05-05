ВИДЕО: "Левадия" победила в меньшинстве, "Флора" выиграла в большинстве

Начиная с 11-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве: в составе "Левадии" был удален украинский легионер Владимир Баенко, однако вильяндисцы не смогли извлечь выгоду из удаления защитника.

Чемпион страны "Флора" одолела в большинстве "Калью" - 2:1 (1:0). Победный мяч на 85-й минуте забил вышедший на замену Рауно Аллику. У ныммесцев был удален с поля Амир Натхо.

Нарвский "Транс" одержал на своем поле волевую победу над тартуской "Таммекой" - 2:1 (0:1).

Накануне единоличный лидер первенства "Пайде" неожиданно потерял очки на острове Сааремаа в поединке с "Курессааре" - 2:2 (1:1). По ходу встречи хозяева встречи дважды вели в счете, но пайдесцы сумели отыграться.

Несмотря на потерю очков, подопечные Вячеслава Заховайко продолжают возглавлять турнирную таблицу "Премиум-лиги" - 23 очка. Ближайший преследователь "Левадия" набрала 22 очков. По 14 баллов набрали "Флора" и нарвский "Транс".

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет Хенри Аниер ("Пайде") - 9 мячей. По пятам его преследует Закария Бегларишвили ("Левадия"), на счету которого 8 точных выстрелов.