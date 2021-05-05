СЕГОДНЯ: "Левадия" принимает "Тулевик", "Калью" сразится с "Флорой"

Накануне единоличный лидер первенства "Пайде" неожиданно потерял очки на острове Сааремаа в поединке с "Курессааре" - 2:2 (1:1). По ходу встречи хозяева встречи дважды вели в счете, но пайдесцы сумели отыграться.