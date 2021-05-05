05.05.2021, 13:00
СЕГОДНЯ: "Левадия" принимает "Тулевик", "Калью" сразится с "Флорой"
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
5 мая пройдут очередные матчи чемпионата Эстонии по футболу. Действующий чемпион "Флора" сыграет с ныммеским "Калью" (начало в 19:30).
Накануне единоличный лидер первенства "Пайде" неожиданно потерял очки на острове Сааремаа в поединке с "Курессааре" - 2:2 (1:1). По ходу встречи хозяева встречи дважды вели в счете, но пайдесцы сумели отыграться.
Несмотря на потерю очков, подопечные Вячеслава Заховайко продолжают возглавлять турнирную таблицу "Премиум-лиги" - 23 очка. Ближайший преследователь "Левадия" набрала 19 очков.
Чемпионат Эстонии (5 мая)
17:30 Левадия - Тулевик (Вильянди)
19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)
19:30 Калью - Флора