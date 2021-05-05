ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: о ситуации в городе и новых проектах

В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Калле Кландорф и Бетина Бешкина, а также победитель конкурса на место директора службы предпринимательства Таллиннского стратегического центра Март Луйк.

На сегодняшнем заседании был утвержден директор службы по развитию предпринимательства Таллинна. Им стал Март Луйк. "Решение приняло комиссия. Март Луйк прошел открытый конкурс, был выбран как лучший кандидат. У Марта есть широкой кругозор в сфере предпринимательства. Он долго работал в сфере бизнеса, также у него большой опыт в общественной деятельности", — прокомментировал Кылварта.

Луйк поблагодарил Кылварта за хорошие слова. Он отметил основные приоритеты работы на новой должности: 1) перезапуск туристической индустрии, 2) важно сотрудничать на уровне города с представителями стартапов из ИТ-сферы, 3) все что связано с переработкой отходов, пример — Северные страны.

Вопрос реконструкции Горхолла сдвинулся с мертвой точки. "Мы в состоянии довести этот проект до конца, базируюсь на городском ресурсе. Но если мы найдем инвестора, который сможет оптимизировать наши расходы, то мы будем в этом заинтересованы", — добавил Кылварт.





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