В Маарду появится завод по производству биогаза. За качеством воздуха обещают следить дополнительно

”Регулярно появляющийся неприятный запах в течение многих лет был проблемой для Маарду, и защита интересов горожан — наш абсолютный приоритет. Мы были настроены очень скептично и осторожно по отношению к планируемому заводу, поэтому задавали много дополнительных вопросов фирме, которая будет его строить. Нам важно было получить полную ясность в отношении происходящего на предприятии, а также возможность получать обзор деятельности завода в дальнейшем”, — сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Поскольку речь идет о предприятии, которое оказывает важное влияние на городскую среду, мы нуждались в дополнительных гарантиях того, что производство биогаза не будет иметь негативных последствий, и в городе сохранится здоровая и бережная по отношению к природе жизненная среда. Именно поэтому мы добавили в разрешение на строительство дополнительные условия и заключили с предприятием договор о сотрудничестве — для горуправы общение с заводом не закончится выдачей разрешений на строительство и эксплуатацию. Помимо этих договоренностей город планирует установить на территории Маарду т.н. электронный нос, который будет следить за качеством воздуха”, — добавил он.

Согласно дополнительным условиям, отработанный воздух из вентиляции зоны приема биоотходов будет пропускаться через систему фильтрации, ее эффективность по очищению воздуха от пахучих веществ должна составлять не менее 95%. После фильтрации отработанный воздух будет направляться в дополнительную установку для сжигания. После выяснения технических характеристик установки для сжигания отработанного воздуха и ожидаемого срока ее службы, владелец завода должен при необходимости подать заявку на соответствующее экологическое разрешение и использовать специальные глушители для шумного оборудования. Кроме того, горуправа желает убедиться, что система фильтрации вытяжного отработанного воздуха имеет эффективность не ниже 95%, а также что соответствующая этим спецификациям система была передана строителям данного объекта.