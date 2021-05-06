Михаил Кылварт прокомментировал ситуацию с переводом русских школ на эстоноязычное обучение

Последнее время политики еще чаще спорят о переводе русских школ на эстоноязычное образование. Члены Партии реформ заявляют, что в коалиционном договоре они вместе с центристами пришли к общему знаменателю — переходе на эстоноязычное обучение или на единую образовательную систему. Политики Центристской партии оспаривают это. Например, Яак Ааб сказал, что русские дети смогут и дальше получать образование на русском языке. Что думает об этой ситуации мэр Кылварт?

"А что именно означает переход на единую образовательную систему? У нас и сейчас единая система, те же учебные программы, — заверил Кылварт. — Да, в каждой школе что-то по-другому, однако система является единой. Учебные концепции, уклоны, языки обучения разные, ведь у нас есть также немецкий и английский языки обучения, однако образовательная система остается единой. Что должен означать переход русской школы? В дальнейшем у нас будут эстонские школы для русских и эстонские школы для эстонцев? Или это означает, что мы смешаем все школы, соединим их по аналогии с Открытой школой, где выбор будет за родителями: половина школы — русские, и половина — эстонцы?"

Говоря о переходе, следует конкретно назвать, чего мы хотим достичь, считает центрист. "Если мы хотим, чтобы у нас были отдельные эстонские школы для русских, то где мы возьмем для них учителей? У нас наблюдается нехватка учителей и в эстонских школах. Если в русских школах повысятся зарплаты учителей, это создаст своего рода напряжение, что русские школы перекупают учителей. В ближайшие годы это не представляется возможным. С моей точки зрения, это не является и принципиально верным подходом.