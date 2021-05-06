Производитель пищевых продуктов призывает жителей Эстонии оказать поддержку многодетным семьям, чтобы те смогли справиться с проблемами, обусловленными коронакризисом

В Эстонский союз многодетных семей входит более 1800 семей, в которых воспитывается как минимум четыре ребенка. Как и в случае многих эстоноземельцев, коронакризис повлиял на доходы многих многодетных семей. В то же время семьи проводят много времени дома, вследствие чего значительно возросли их расходы на еженедельную пищевую корзину.

”Продукты, выделенные школами, несколько помогли улучшить ситуацию, но вместе с тем они распределялись по регионам неравномерно и не покрыли фактическую потребность детей в обеде. Более того, для многих детей, живущих в Эстонии, школьный обед зачастую является единственным горячим приемом пищи в течение дня”, — пояснил президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

По его словам, для того чтобы настроение детей оставалось стабильным, сохранялась бодрость духа и у них была хорошая успеваемость в учебе, важно поддерживать растущий организм сбалансированным питанием. ”Немаловажно поддерживать и родителей, которые в это непростое время днем исполняют роль учителей, после обеда — тренеров, а иногда должны выступать и в качестве поваров. Их нагрузка — как финансовая, так и по времени — увеличилась”, — добавил Ыунап.

Инициатор благотворительной кампании Kodusai предприятие Fazer Eesti более года оказывало поддержку многодетным семьям Эстонии, а на этот раз захотело привлечь к участию в кампании всех жителей Эстонии.