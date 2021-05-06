Производитель пищевых продуктов призывает жителей Эстонии оказать поддержку многодетным семьям, чтобы те смогли справиться с проблемами, обусловленными коронакризисом
В Эстонский союз многодетных семей входит более 1800 семей, в которых воспитывается как минимум четыре ребенка. Как и в случае многих эстоноземельцев, коронакризис повлиял на доходы многих многодетных семей. В то же время семьи проводят много времени дома, вследствие чего значительно возросли их расходы на еженедельную пищевую корзину.
”Продукты, выделенные школами, несколько помогли улучшить ситуацию, но вместе с тем они распределялись по регионам неравномерно и не покрыли фактическую потребность детей в обеде. Более того, для многих детей, живущих в Эстонии, школьный обед зачастую является единственным горячим приемом пищи в течение дня”, — пояснил президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.
По его словам, для того чтобы настроение детей оставалось стабильным, сохранялась бодрость духа и у них была хорошая успеваемость в учебе, важно поддерживать растущий организм сбалансированным питанием. ”Немаловажно поддерживать и родителей, которые в это непростое время днем исполняют роль учителей, после обеда — тренеров, а иногда должны выступать и в качестве поваров. Их нагрузка — как финансовая, так и по времени — увеличилась”, — добавил Ыунап.
Инициатор благотворительной кампании Kodusai предприятие Fazer Eesti более года оказывало поддержку многодетным семьям Эстонии, а на этот раз захотело привлечь к участию в кампании всех жителей Эстонии.
”Мы видим, что трудный год заставил жителей Эстонии направить свои усилия на достижение общей цели, и мы надеемся увидеть сплочение людей также и при внесении своего вклада в благотворительную кампанию Kodusai. Kodusai — это одни их старейших непрерывно производимых и известнейших хлебобулочных изделий периода независимости Эстонии. Они несут в себе чувство домашнего очага, положительные эмоции, связанные с семьей и домом, и повседневные моменты радости. Мы надеемся, что с помощью всех жителей Эстонии эта кампания принесет в нынешнее непростое время еще больше радостных моментов в те семьи, которые в этом нуждаются”, — пояснил менеджер по продажам хлебобулочных изделий Fazer Eesti Йоозеп Веэрме.
По словам представителя предприятия, Kodusai занимает уверенное место на обеденном столе жителей Эстонии: каждая пятая проданная в Эстонии булка — это Kodusai от Fazer. Поэтому Веэрме верит, что с помощью всех любителей Kodusai можно сделать многое для того, чтобы полноценная пища была не привилегией небольшого числа людей, а чтобы на ее получение имели право все люди.
Для внесения своего вклада покупайте продукты Kodusai от Fazer в период с 4 по 31 мая. С каждой продажи Kodusai Fazer будет жертвовать один цент Эстонскому союзу многодетных семей.
Fazer Eesti AS, учрежденное в 1993 году, начало производить Kodusai в 1994 году. Поначалу продавались цельные буханки, которые складывались в ящики. За более чем двадцать лет было куплено более 110 миллионов этого старейшего продукта Fazer Eesti. Внешний вид упаковки Kodusai с течением времени менялся, но сам продукт спустя годы все же сохранил свои основные свойства — сладковатый вкус и мягкость.