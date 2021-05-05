Сейчас в Эстонии чаще всего коронавирусом заражаются люди в возрасте 20-40 лет, растет заболеваемость среди детей

Из данных за прошлую неделю следует, что положительный результат теста на коронавирус получили 407 человек в возрасте 40-49 лет, далее следуют 370 человек в возрасте 30-39 лет и 328 человек в возрасте 20-29 лет.

Однако количество заболевших увеличилось прежде всего среди очень молодых людей и людей в возрасте 70–74 лет. Наибольший рост наблюдался в возрастной группе 10–14 лет (+ 22%), 70–74 года (+ 15%) и 5–9 лет (+ 14%).

Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в возрастной группе 75–79 лет (-42%), 65–69 лет (-23%) и 30–39 лет (-20%).

На прошлой неделе в 29% из всех зарегистрированных новых случаев источник заражения был неизвестен. Известно, что в 37,5% случаях заражение произошло внутри семьи, в 11,2% случаев на работе, 6,5% случаев в кругу знакомств, в случаях 3,4% за границей и 2,7% в армии.

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