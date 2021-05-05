ВИДЕО | Департамент здоровья напоминает: 9 мая соблюдайте дистанцию и несите цветы к Бронзовому солдату, когда там меньше людей

Мари-Анне Хярма сообщила, что хотя Эстония перешла из красного уровня опасности в оранжевый, показатель заражения R поднялся до 0,9. В Харьюмаа и Таллинне тенденция заражения идет на спад, в Южном регионе немного выросла.

С пятницы будет расширено плановое лечение, так как сократится часть койко-мест в COVID-отделениях.

В возрастной группе 80+ уровень вакцинации находится ниже 60%, то есть 40% людей этой возрастной группы находятся в серьезной опасности заболеть коронавирусом. Хярма призывает в честь Дня матери всех отвести своих матерей и бабушек на вакцинацию.

В Эстонию очень часто завозят коронавирус из Египта после туристических поездок. Также в стране был выявлен случай заражения индийским штаммом и два — южноафриканским. К счастью, распространение южноафриканского штамма в Эстонии сейчас ограничено - всего выявлено 59 случаев.

На прошлой неделе было выявлено четыре нарушения требований самоизоляции.

Хярма также обратилась к людям в связи с 9 мая. Она напомнила, что на открытом воздухе нужно также соблюдать дистанцию с другими людьми, и постараться нести цветы к Бронзовому солдату тогда, когда там будет меньше людей. Она напомнила, что на улице действуют такие же правила, как и в помещениях.

Танель Кийк сообщил, что цель правительства - чтобы дети вернулись в школу, а предприятия смогли продолжить работу в нормальном режиме, но это нужно делать постепенно, чтобы избежать нового роста заражения.

Сдержать заражения поможет и вакцинация, добавил Кийк. Он напомнил, что во второй половине мая возможность вакцинироваться откроется и у людей младше 50 лет. Пока еще неизвестно, смогут ли одновременно все желающие регистрироваться на вакцинацию.

"Чем больше мы вакцинируемся к концу лета, тем лучше будем противостоять осенней волне. Если сможем поднять охват до 70%, то осенью получится избежать серьезных ограничений", - сказал министр.