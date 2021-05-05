05.05.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова эпидемиологическая ситуация в стране: рассказывают специалисты(1)
Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здоровья и труда Танель Кийк дают пресс-конференцию, на которой рассказывают о ситуации с коронавирусом в стране.
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