Новости Эстонии
05.05.2021, 12:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова эпидемиологическая ситуация в стране: рассказывают специалисты

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Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здоровья и труда Танель Кийк дают пресс-конференцию, на которой рассказывают о ситуации с коронавирусом в стране.

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