ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова эпидемиологическая ситуация в стране: рассказывают специалисты

Мари-Анне Хярма сообщила, что хотя Эстония перешла из красного уровня опасности в оранжевый, показатель заражения R поднялся до 0,9. В Харьюмаа и Таллинне тенденция заражения идет на спад, в Южном регионе немного выросла.

С пятницы будет расширено плановое лечение, так как сократится часть койко-мест в COVID-отделениях.

В возрастной группе 80+ уровень вакцинации находится ниже 60%, то есть 40% людей этой возрастной группы находятся в серьезной опасности заболеть коронавирусом. Хярма призывает в честь Дня матери всех отвести своих матерей и бабушек на вакцинацию.

В Эстонию очень часто завозят коронавирус из Египта после туристических поездок. Также в стране был выявлен случай заражения индийским штаммом и два — южноафриканским. К счастью, распространение южноафриканского штамма в Эстонии сейчас ограничено.

На прошлой неделе было выявлено четыре нарушения требований самоизоляции.

Хярма также обратилась к людям в связи с 9 мая. Она напомнила, что на открытом воздухе нужно также соблюдать дистанцию с другими людьми, и постараться нести цветы к Бронзовому солдату тогда, когда там будет меньше людей. Она напомнила, что на улице действуют такие же правила, как и в помещениях.

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