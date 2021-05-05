Внимание, водители! На Тартуском шоссе на границе с Таллинном закрывается одна полоса движения

Полоса движения по направлению из города закрыта с 14 по 23 мая, а полоса по направлению в город закрыта с 24 мая до завершения рабочего дня 4 июня.

Для движения в часы пик и в нерабочее время в обоих направлениях открыты как минимум две полосы. На стороне дороги, где ведутся ремонтные работы, для движения будет открыт как минимум один ряд, на другой стороне — как минимум два.

На отрезке шоссе старые натриевые светильники будут заменены на новые LED-системы. Таллинн взял курс на то, чтобы в течение следующего десятилетия заменить все натриевые уличные фонари на более экономичные и дружественные к окружающей среде LED-светильники. По предварительной оценке, обновление каждого фонаря даст примерно 570 киловатт-часов экономии в год.

По состоянию на прошлый год, в Таллинне насчитывалось примерно 64 000 фонарей уличного освещения, из которых 14 000 являются LED-светильниками. Улучшение качества и экономичности уличного освещения поможет повысить энергоэффективность и снизить выбросы парниковых газов. Энергосбережение принадлежащего городу уличного освещения и зданий, а также покупка ”зеленой” энергии помогли в последние годы заметно снизить количество выбросов углекислого газа в Таллинне.

Расположенные возле аэропорта на невысоких столбах фонари уличного освещения реконструирует по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства предприятие Leonhard Weiss OÜ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.