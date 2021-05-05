Судья: если люди на заседании носят маски, то требование 2+2 не нужно

”Безопасность здоровья людей обеспечена”, — сказала она и добавила, что ее слова основаны на позиции Департамента здоровья.

Адвокат Эрки Кергандберг выразил удивление: ”Я впервые слышу, что, если люди в зале суда носят маски, то ни не обязаны соблюдать правило 2+2”.

В процессе должны принять участие около тридцати человек. По словам Кергандберга, очевидно, что создать безопасные условия для всех них одновременно в Харьюском уездном суде невозможно. По оценке Департамента здоровья, каждому человеку на заседании должно быть отведено как минимум четырех квадратных метра площади.

Во избежание риска заражения адвокаты хотели бы продолжить заседания за пределами здания суда в достаточно большом помещении, где будет обеспечено рассредоточение людей.

Прокуроры Денис Часовских и Кристо Адоссон также удивили своей позицией. Один из них сообщил, что опасения защиты по поводу возможного заражения коронавирусом является абстрактной угрозой.

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