За сутки в Эстонии выявлено 430 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 213 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 61, в Пярнумаа — 37, в Тартумаа — 31, в Ляэне-Вирумаа — 15, в Пылвамаа — 14, в Ляэнемаа — 13, в Валгамаа — 11 и в Вильяндимаа — 10 новых случаев заражения. В Рапламаа прибавилось восемь, на Сааремаа — четыре, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по два и в Вырумаа — один новый зараженный. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 363,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

По состоянию на утро 5 мая в больницах находится 301 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 51 пациент, из которых на управляемом дыхании 38 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 23. Домой выписали 17 человек (одного зарегистрировали задним числом) и 17 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 229 человек (76%).

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 58-летний мужчина, 68-летний мужчина, 73-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летняя женщина и 90-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 183 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 216 историй болезни COVID-19 с 6 943 пациентами.

По состоянию на 5 мая выздоровело 114 033 человека. Из них история болезни 74 843 человек (65,6%) завершена, у 39 190 человек (34,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.