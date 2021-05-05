За сутки в Эстонии выявлено 430 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 213 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 61, в Пярнумаа — 37, в Тартумаа — 31, в Ляэне-Вирумаа — 15, в Пылвамаа — 14, в Ляэнемаа — 13, в Валгамаа — 11 и в Вильяндимаа — 10 новых случаев заражения. В Рапламаа прибавилось восемь, на Сааремаа — четыре, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по два и в Вырумаа — один новый зараженный. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 363,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

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