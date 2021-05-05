Количество предложений о работе восстановилось. Больше всего не хватает продавцов, строителей и водителей

По сравнению с апрелем прошлого года, когда работодатели были вынуждены приостановить поиск персонала и число предложений о работе постоянно сокращалось, в апреле нынешнего года предложений о работе было опубликовано более чем в два раза больше (+132 %). Общее число предложений о работе превысило в том числе и докризисный уровень, то есть количество предлагаемых должностей восстановилось.

Если во второй половине прошлого года восстановление количества предложений о работе происходило за счет предложений, ориентированных на специалистов и квалифицированных рабочих, то в этом году добавилось много предложений для работников сферы обслуживания и торговли, число таких предложений в апреле практически удвоилось (+96 %) по сравнению с началом года.

”Как и ожидалось, росту предложений о работе способствовало смягчение ограничений, что заставило многие магазины и работодателей сектора HoReCa искать рабочую силу, — прокомментировал происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — В апреле предложений о работе с целью поиска работников в сфере обслуживания и торговли было опубликовано на 73 % больше по сравнению с прошлым месяцем и почти в два раза больше по сравнению с началом года (+96 %)”.

”Если говорить о сферах, то число предложений о работе в этом году быстро возросло в секторах транспорта и логистики (+66 %), механики и техники (+62 %), строительства и недвижимости (+59 %), промышленности и производства (+41 %)”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Единственной сферой, где количество предложений о работе в апреле не превысило докризисный уровень, был туризм. Однако во второй половине месяца и в этой сфере число предложений о работе стало быстро расти, увеличившись по сравнению с мартом на 144 %.