Maxima будет дарить покупателям подарки. На этой неделе это клубника!

На этой неделе подарком станет 400-граммовая коробка клубники, которая является одновременно прекрасным источником витаминов в весенний сезон и идеальным подарком ко Дню матери. При покупке через мобильное приложение добавляется скидка 5% от конечной суммы.

”Это продолжение пасхальной кампании, которая получила множество положительных отзывов от покупателей, когда постоянным клиентам вручили в подарок от Maxima бесплатные яйца и майонез для праздничного стола”, — сказала директор по маркетингу Maxima Тийа Шапель. ”В эти трудные времена мы хотим и дальше дарить покупателям хорошие эмоции и каждую неделю вручать бесплатные подарки лояльным клиентам”.

В магазине могут сразу получить подарок все владельцы карты Aitäh при покупке на сумму не менее 30 евро. Используя мобильное приложение Maxima, вы можете отслеживать наполняемость покупательской корзины и выполнение условий для получения подарка, а также видеть автоматически сам бесплатный продукт. Кроме того, пользователи приложения получают 5-процентную скидку на покупательскую корзину, сумма которой превышает 30 евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.