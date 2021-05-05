Расходы эстоноземельцев на питание и жилье выросли, на остальном экономили

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, в 2020 году на питание и жильё из бюджета домохозяйства тратилось по сравнению с предыдущим годом на 2,2% больше, или 39% от всего бюджета. Вынужденные расходы на одного члена домохозяйства увеличились за год на семь евро и составили в среднем 186 евро в месяц.

”На одного члена домохозяйства расходы на питание и безалкогольные напитки составили 108 евро в месяц, что на пять евро больше, чем годом ранее. На жилье тратилось в среднем 78 евро в месяц, или на два евро больше, чем в 2019 году”, — уточнила Мюйрсоо.

В сравнении с предыдущим годом расходы на транспорт в среднем снизились на шесть евро (66 евро), на досуг — на пять евро (47 евро) и на одежду и обувь — на три евро (23 евро). При этом расходы на домашнее хозяйство увеличились на два евро и составили 38 евро на одного члена домохозяйства в месяц.

”По уездам самые большие месячные расходы были в Хийуском, Рапласком и Харьюском уездах — 533, 528 и 508 евро на члена домохозяйства в месяц соответственно, а самые маленькие — в Выруском и Ида-Вируском уездах, где расходы соответственно составили 398 и 381 евро на члена домохозяйства в месяц. За год расходы в сравнении по уездам стали более равномерными”, — добавила Мюйрсоо.

По типу домохозяйств расходы на одного члена в месяц уменьшились более всего у пар с несовершеннолетними и совершеннолетними детьми (на 57 евро), у пар с тремя и более детьми (на 42 евро) и у пар с одним ребенком (на 42 евро). При этом увеличились расходы у домохозяйств без детей: у проживающих в одиночку лиц в возрасте до 65 лет (на 47 евро) и у проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше (на 24 евро).