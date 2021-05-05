Стрельба на мосту Мустакиви: госсуд рассмотрит жалобы прокуратуры и обвиняемого(3)
Обвиняемому — Дмитрию Дорошкевичу — грозит 8 лет лишения свободы. Его адвокат настаивает на полном оправдании своего подзащитного.
Прокурор Диана Хелила просит в своей кассации отменить решение Таллиннского окружного суда от 28 января и привести в исполнение приговор Харьюского уездного суда от 23 сентября 2020 года.
Прокуратура раскрывать конкретное содержание своей кассационной жалобы отказалась, но сообщила некоторые детали: "Прокуратура подала кассационную жалобу в Государственный суд, и сначала ее должен рассмотреть именно суд, поэтому мы не считаем правильным раскрывать вам свою жалобу. Но в целом в жалобе объясняются позиции прокуратуры, на которых основана наша оценка событий, произошедших на мосту Мустакиви. Собранные доказательства не позволяют предположить, что обвиняемый находился в состоянии душевного волнения — это не подтверждается телесными повреждениями потерпевшего, показаниями свидетелей или ходом события, установленным в ходе расследования. Таким образом, по мнению прокуратуры, это не спровоцированное покушение на убийство, а покушение на убийство".
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