Полиция ищет пожилую женщину, которая пропала вместе со своей собакой

У женщины могут быть проблемы с памятью, поэтому она может столкнуться с трудностями в поиске дороги домой.

Рост Майе 175 см, короткие седые волосы. Может быть одета в темную куртку, на ногах серые брюки. Уходя из дома, она взяла с собой маленькую коричневую собаку, похожую на пуделя.

Если у вас есть информация о местонахождении указанной женщины, полиция просит сообщить об этом по телефону 112. Если вы заметите Майе на улице — позвоните по этому же телефону и останьтесь, пожалуйста, с ней до прибытия полиции.