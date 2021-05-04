Управа Ласнамяэ подготовила увлекательное виртуальное мероприятие на русском языке

”История — это не только архивные фотографии и письменные источники, но и гораздо более далекое прошлое. Каждый день тысячи жителей Ласнамяэ едут по Лаагна теэ или гуляют вдоль ласнамяэского обрыва, но не знают, какую историю могут рассказать эти места. Мало кто знает, что здесь можно найти свидетельства форм жизни, существовавших миллионы лет назад, а также следы от упавшего метеорита. На этой неделе в рамках лекции Музея Ласнамяэ признанный краевед расскажет об особенностях грунта и каменистых породах нашего района”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Лекция ”От ”гнилой кожи” до ”козлиного рога”: геологическая летопись Ласнамяэ” пройдет в этот четверг, 6 мая, в 17:30. Онлайн-лекцию на русском языке прочтет краевед Йосеф Кац.

В апреле управа Ласнамяэ запустила цикл онлайн-лекций об истории крупнейшего района Таллинна. Чтобы работающим по будням людям было удобно смотреть трансляцию, начало лекций запланировано на вечернее время.

Более подробная программа и информация о темах предстоящих лекций и о выступающих будет публиковаться в социальных сетях управы Ласнамяэ. Лекции на русском языке будут проходить по четвергам, следить за прямыми эфирами и смотреть лекции в записи можно на Facebook-странице Ласнамяэской районной управы.

”Музей Ласнамяэ” — инициированный районной управой проект, в ходе которого жители и друзья района могут познакомиться с историей Ласнамяэ.