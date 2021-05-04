Новости Эстонии
04.05.2021, 21:56

Марина Кальюранд: Европарламент выступает за бесплатное тестирование на COVID-19

 
Emotsioonid presidendidebatil
Emotsioonid presidendidebatil
Foto: Ilmar Saabas
Депутат Европарламента Марина Кальюранд сообщила в социальных сетях о том, по каким темам, связанным с борьбой с коронавирусом, идет дискуссия в Брюсселе.

Она упомянула четыре вопроса, по которым идет обсуждение:

- могут ли страны-члены устанавливать дополнительные карантинные и другие требования;

- наименование справки (сертификата);

- время действия справки (потяно, что она будет временной, но нет ясности по сроку);

- стоимость теста.

Если по первым трем вопросам есть варианты, то по стоимости тестов Европейский парламент имеет единую позицию.

"Людей не должна ограничивать доступность тестирования, и здесь прежде всего имеет значение цена. Тестирование — дорогое, не все могут его позволить, и страны-члены должны рассмотреть или значительное снижение платы за тест, или введение бесплатного тестирования", — сообщила Кальюранд.

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