Новости Эстонии
04.05.2021, 20:09

Партия "Отечество" исключила Мадиса Сютта из своих рядов

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председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер
председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер
Foto: Jaanus Lensment
Правление партии "Отечество" (Isamaa) во вторник вечером решило исключить из рядов политической организации Мадиса Сютта, поскольку его деятельность наносила ущерб имиджу партии. Также было решено не принимать в партию тех людей, которые подали заявление по рекомендации Сютта, пишет rus.err.

Скандал возник, когда 27 апреля выяснилось, что правление Тартуского округа партии Isamaa объявило о приеме в политическую организацию 403 новых членов, большую часть из которых в политическую организацию привел Сютт.

29 апреля газета Eesti Päevaleht написала, что руководитель кампании Сютта Алина Беребелюх призывала всех присоединиться к Isamaa такими словами: "Не знаю, почему люди боятся. Просто в мае отдашь свой голос. Никаких членских взносов нет. Спама в почтовых ящиках не будет. Хочешь покинуть партию? После выборов делай что хочешь. Хочешь, оставайся и поддерживай. Хочешь, вали оттуда на три буквы".

Кроме того, среди всех присоединившихся к партии обещали провести розыгрыш.

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