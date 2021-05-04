Партия "Отечество" исключила Мадиса Сютта из своих рядов

Скандал возник, когда 27 апреля выяснилось, что правление Тартуского округа партии Isamaa объявило о приеме в политическую организацию 403 новых членов, большую часть из которых в политическую организацию привел Сютт.

29 апреля газета Eesti Päevaleht написала, что руководитель кампании Сютта Алина Беребелюх призывала всех присоединиться к Isamaa такими словами: "Не знаю, почему люди боятся. Просто в мае отдашь свой голос. Никаких членских взносов нет. Спама в почтовых ящиках не будет. Хочешь покинуть партию? После выборов делай что хочешь. Хочешь, оставайся и поддерживай. Хочешь, вали оттуда на три буквы".