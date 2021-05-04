ФОТО | Пограничники задержали в Таллинне водителя, который вез из Финляндии детей в скотских условиях

Водителя попросили открыть багажник, и сотрудникам погранохраны открылась возмутительная картина: три маленьких ребенка (самому старшему - восемь, а младшему — два года, сидели в багажнике и играли прямо во время движения. Без соблюдения всех норм безопасности.

Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить себе, к каким печальным последствиям могло привести резкое торможение машины или ДТП.

Водителю был выписан штраф, он приобрел детям необходимое защитное снаряжение и после этого продолжил свою поездку - с соблюдением всех требований безопасности.