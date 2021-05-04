04.05.2021, 19:12
ФОТО | Пограничники задержали в Таллинне водителя, который вез из Финляндии детей в багажнике(10)
Foto: Anni Õnneleid
В конце апреля пограничники Таллиннского кордона в ходе надзора за прибывающими из Финляндии автомобилями заметили, что за затемненными стеклами багажника одного Volvo происходит какое-то странное движение.
Водителя попросили открыть багажник, и сотрудникам погранохраны открылась возмутительная картина: три маленьких ребенка (самому старшему - восемь, а младшему — два года), сидели в багажнике и играли прямо во время движения без соблюдения каких бы то ни было норм безопасности.
Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить себе, к каким печальным последствиям могло привести резкое торможение машины или ДТП.
Водителю был выписан штраф, он разместил детей в машине согласно нормам безопасности и после этого продолжил свою поездку - с соблюдением всех требований безопасности.
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