Правда ли, что в российской армии солдатам подмешивают в еду бром для снижения потенции?

Слухи о вредной практике ходят уже давно. Так, Илья Эренбург в своём политическом романе 1941 года ”Падение Парижа” писал:

”Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по жёнам. И Жолио поместил в своей газете куплеты:

Гретхен, я у вашего дома

Без брома, без брома, без брома!..”

Встречается подобная информация и в более поздней публицистике и художественной литературе. Причём не только на русском языке. Так, Пол Феррис посвятил истории главу под названием ”Бром в чае” своего труда ”Секс и британцы: история XX века”.

Как пишет известный доктор и популяризатор науки Карл Крушельницкий, байка эта известна по всему миру в разных вариациях. В Польше рассказывают, что обработке подвергается кофе, французская легенда гласит, что бромом разбавляют вино. В Южно-Африканской Республике считается, что новобранцам добавляют в еду загадочное вещество под названием ”синий камень”, дабы успокоить их, в то время как в Германии ходят слухи о ”двойном ударе”: в кофе идёт йод, а в мясо — сода.

Крушельницкий предполагает, что основой для возникновения легенды о броме в армии послужило следующее обстоятельство. В XIX веке соли брома (бромиды калия, лития, кальция, натрия, стронция и аммония) использовались в качестве седативных средств для лечения всего — от лёгких расстройств сна до полномасштабной эпилепсии. Разовая доза составляла от одной трети до двух граммов. В частности, детей из высших слоёв общества тайком кормили солями брома, чтобы снизить их естественную для своего возраста активность. Делалось это через личную солонку ребёнка за столом — предмет якобы должен был подчеркнуть уважаемый статус чада, а на самом деле был способом реализации принципа ”Детей должно быть видно, но не слышно”.