Правда ли, что в российской армии солдатам подмешивают в еду бром для снижения потенции?
Слухи о вредной практике ходят уже давно. Так, Илья Эренбург в своём политическом романе 1941 года ”Падение Парижа” писал:
”Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по жёнам. И Жолио поместил в своей газете куплеты:
Гретхен, я у вашего дома
Без брома, без брома, без брома!..”
Встречается подобная информация и в более поздней публицистике и художественной литературе. Причём не только на русском языке. Так, Пол Феррис посвятил истории главу под названием ”Бром в чае” своего труда ”Секс и британцы: история XX века”.
Как пишет известный доктор и популяризатор науки Карл Крушельницкий, байка эта известна по всему миру в разных вариациях. В Польше рассказывают, что обработке подвергается кофе, французская легенда гласит, что бромом разбавляют вино. В Южно-Африканской Республике считается, что новобранцам добавляют в еду загадочное вещество под названием ”синий камень”, дабы успокоить их, в то время как в Германии ходят слухи о ”двойном ударе”: в кофе идёт йод, а в мясо — сода.
Крушельницкий предполагает, что основой для возникновения легенды о броме в армии послужило следующее обстоятельство. В XIX веке соли брома (бромиды калия, лития, кальция, натрия, стронция и аммония) использовались в качестве седативных средств для лечения всего — от лёгких расстройств сна до полномасштабной эпилепсии. Разовая доза составляла от одной трети до двух граммов. В частности, детей из высших слоёв общества тайком кормили солями брома, чтобы снизить их естественную для своего возраста активность. Делалось это через личную солонку ребёнка за столом — предмет якобы должен был подчеркнуть уважаемый статус чада, а на самом деле был способом реализации принципа ”Детей должно быть видно, но не слышно”.
В связи с этим Крушельницкий отмечает: если соли брома вообще способны оказать какое-то влияние на снижение либидо, то это будет лишь побочным эффектом от их основного использования в качестве седативного средства. Иными словами, если доза будет достаточной, мы получим сонного солдата без каких-либо желаний.
Слова Карла Крушельницкого подтверждает и историк науки Брайан Клегг. Он рассказывает об интересном эпизоде. Оказывается, седативные свойства бромида калия были открыты в 1857 году Чарльзом Лококом после того, как он прочитал о временной импотенции нескольких мужчин, принимавших это вещество. Локок попробовал применить бром для лечения припадков истерии у женщин (тогда она считалась чисто женским заболеванием), и это удалось. С тех пор бромид калия более чем на век стал одним из главных седативных средств, и только в 1970-е годы его начал вытеснять фенобарбитал. А вот относительно армейской практики Клегг даёт более точное место и время возникновения легенды о броме в чае: Великобритания, годы Первой мировой войны.
Что касается советской и российской армии, то нет никаких данных, убедительно подтверждающих подобную практику. А сексологи и военные психологи в один голос уверяют: подобное невозможно и не было возможно ранее. То, что бром в чистом виде — это яд со всеми возможными последствиями, бесспорно. Ну а разнообразные бромиды крайне нежелательно применять людям, от которых требуются концентрация, активность и которые испытывают серьёзные физические нагрузки. Специалисты отмечают, что эти самые нагрузки и являются причиной определённого снижения сексуального желания. Подобная ситуация, нередко встречающаяся и в ”гражданской” жизни, заставляет военнослужащих верить в правдоподобность легенды.
Таким образом, слухи о добавлении брома в пищу в армии — не более чем бородатая байка.
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